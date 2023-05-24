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Gündem Oy kullanırken çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Oyunu Erdoğan’a verdi, Kılıçdaroğlu’na ise…
Gündem

Oy kullanırken çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Oyunu Erdoğan’a verdi, Kılıçdaroğlu’na ise…

Yeniakit Publisher
2023-05-24 11:21:00 - 2023-05-24 11:21:40

İsveç'in başkenti Stockholm'de oy kullanan bir kişi çektiği videoda Erdoğan'a oy verirken Kılıçdaroğlu'na ise bakın neler söyledi.

İsveç'te yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına giderek oylarını kullandılar.

Başkent Stockholm'de bulunan Stockholm Fuarı (Alvsjö) alanına kurulan sandıklardan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Oy kabininde video çeken bir kişi Erdoğan'a oy verirken Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise bakın ne söyledi?
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