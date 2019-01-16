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Oy isteyen İmamoğlu'na yaşlı kadından olay cevap: CHP ile iş olmaz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'deki pazar gezisinde Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadığı diyalog orada bulunanları güldürdü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:57

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti.

Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyaloğunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı.

"Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok"

Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok.” dedi.

"Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer"

İmamoğlu'nun da “Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım” demesi üzerine, Keleş, “Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye’yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü.” ifadelerini kullandı.

"Sana börek yaparım ama oy vermem"

Sohbetin devamında, ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem'' diyen Keleş'e, İmamoğlu, ''Oyunuzu değil, duanızı istiyorum. Seçileceğim, gelip böreklerini, ketelerini yiyeceğim. Enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım'' şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:57
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Sultanbeyli
  5. CHP
  6. Maruze Keleş

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  • İs-hakİs-hak22 dk önce
    Kanı bozuk vicdanı bozuk nedeni mezhebi bozuk sözüm ona çıfıt anketciler iş başında türkiyeyi masa başında parsellediler herseçimde olduğu gibi chp tüm türkiyeyi aldı götürdü ey chp buşişirme botla görecez nereye kadar...birayda bir milyon ikiyüzbin lira telefon parsı harcayan hırsız karıya tepki göstermeyen chp liler utanmadan sokaklarda geze biliyorlar ya bu partiye oy verenler bu durumu hiç olmamışmı kabul edeceksiniz.
  • Zenci MusaZenci Musa24 dk önce
    Okuma yazması yok ama annenin, irfanı var. Olan biteni özetleyiverdi iki üç cümleyle...
  • aliali34 dk önce
    aklını kiraya vermiş
  • OsmanOsman35 dk önce
    Bayan CHP yi bile tanımıyor ne dünya böyle
  • hayat hayat 36 dk önce
    sorsan teyzeyi ay sonunu getiremiyoruz, hayat pahalı, geçinemiyoruz der.. ama hala akp akp diyorsa bende derim kine halin varsa gör.. siz neye layıksanız Allah cc'da onu size layık görür....
  • M.EMIN OZLER M.EMIN OZLER 38 dk önce
    ACI AMA DOĞRU GERÇEKLER Atatürkçü Düşünce Derneğinde 7sene görev almış, TGB alt yapılanmada aktif olarak çalışmış, CHP ile sürekli temas halinde bulunan birisi olarak söylüyorum ki : M.Kamal Asla Müslüman ve de Türk degildir. Neden mi ?Lütfen sonuna kadar okuyun ve istediginiz şekilde inanın yahut inanmayın :* Kendisi İspanyadaki zulümden Osmanlının kurtararak balkanlara yerleştirdiği Yahudilerdendir.* Abdulhamidi deviren İttihad ve Terakki Mason örgütünün beyin takımında yer almıştır.* Okul muallimi Şemsettin Sami, Swon Zwi adında bir yahudidir ve musevi olmayanların eğitim aldığı okulda yetişmiştir.* Nufus Cüzdanındaki Mustafayı islami oldugu gerekçesi ile çıkartmış, kemal olan isminide 'KAMAL' yapmıştır. Kamal ibranicede İlah anlamına gelir. dileyen bakabilir.* Lozan'da bizi temsilen Yahudi Haham başısı Haim Naum'u görevlendirmiş, Ankaradaki birinci Mecliste vatan sever dindar vekilleri pasifize ettikten sonra mason olanları doldurmuştur. İkinci meclis açılış konusmasında ' Gökten indiği zannedilen dogmalar' diyerek mason nizam duruşu ile Kuranı inkar edişi bizzat videolarda mevcuttur. dileyen izler. Bu gerçekleri Sinan Meydan (ki bizzat kendisiyle sohbetlerim olmuştur), Murat Bardakçı, Ümit Zileli bildikleri halde söylemezler ; çünkü toplumun kahır ekseriyeti liderini Müslüman bilir*Doğu Perinçek gibi Ermeni kökenli İşçi Partisi (bi dönem içlerinde bulundum) Lideri, İkibin'e Doğru dergisinde ( Bu dergi bende mevcuttur ) 'M.Kemal'de benim gibi Ateistti demek sureti ile gerçekleri dile getirmiş, Can Dündar Abbas Güçlü ile katıldığı bir programda M.Kemal'in müslüman olmadığını ve okutulması için okullarda el yazması kitabının okutulmadığını söylemiş bu konuda da ısrar edince çalıştığı gazeteden kovulmuştur. Bunlar yakın zamanda meydana geldi dileyen araştırsın. M.Kamal ' ın el yazması eserlerinde İslam ile ilgili görüşlerinin olduğu kısımda Peygamberimize (haşa)Yalancı demesi, Türkleri ve Arapları kötülemesi, Pagan ve Şaman bir kültürün temsilcisi olduğunu dikte etmesi gibi şeyler mevcuttur.* Bu eserin bir yerinde 'Natür (doğa) İnsanı yarattı ve kendine de taptırdı' diyerek bu gerçeği kendi agzıylada itiraf etmiştir. Andrew Mango ile olan mülakatında ise 'Ben dinsizim ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum.' demesi bu gerçeği dile getirmesi açısından bir nüanstır.* Mason Locaları kapattırdıgı tamamen yalandır. Sadece faaliyetlerini askıya aldırttı. Çünkü Maşrık-ı Azam yapılmadı. Çünkü deist degil ateistti. Masonlar evreni dizayn eden bir ilaha inanırlar ; ama bu bozuk bir inanç olsada Ateist olanları yükseltmezler . Kendisi Makedonya Resorta Veritas Locasına hala kaydı bulunan bir masondur. Dileyene orjinal nüshasının resmini gönderebilirim. Masonlar bin yıldır yeryüzünden islamı silmek için çalışan Yahudilerin Siyonist kesimine çalışan birer saklı örgüttür. Bütün islam ülkelerinde homojen olarak dagılmış Yahudileri bulur ve kendi adlarına çalıştırır. Rusyada Çarlığı yıkıp yerine dinsiz sovyet rejimini kuran Lenin, Troçkide yahudidir. ve hala da mevcutturlar ama Putin döneminde bunlarla müthiş bir mücadeleye girişilmiştir. Yahudi oligarklarla olan mücadelesinden dolayı Türkiyede tayyipe yapılan saldırıların aynısı oradaki Yahudi Medya tarafından yapılmaktadır.* Bugün Ukrayna'nın karışması dahi bu sebepledir. İngilizler ve Almanlar yahudi kontorlündedir. Ukrayna Rusyanın Avrupaya acılan kapısıdır. o nedenle olaylar mevcut. her ne ise dagılmasın. Fransız Lider Napolyon, Amerikanın kurucusu Washington, Karl Marks, Niectzhe, Darwin, Hüsnü Mübarek, Benazir Butto ve adını sayamadıgım bir çok kişi yahudi ve masondur. Masonların Nizam duruşu dört parmak ceket içinden içeride baş parmak dışarıda kalacak şekilde verilen pozdur. M.Kemalin bu sekilde tam 27 fotografı vardır. Bu ben sizdenim anlamı tasır.Muharref Tevrattaki Hazekel ve Mezmurlarda 'Rab elini gögsüne koymanı istedi ve seni yücceltti.' ayetinin tezahürüdür.* Dünya'da 5816 nolu kanunla korunan tek lider olma özelliğini taşır ve tarihi gerçeklerin oldugu arşivler hala acılmamıştır. Bunu sordukmu kendimize acaba neden ? Bakın arkadaşlar biz Osmanlı ve selçuklu olarak bin yıldan fazla bir süre Haçlıların burnunu yere sürtmüşüz. Adamlar kuranı elimizden almadıkça bizlere engel olamayacaklarını İsvicrenin Basel kentinde toplanan üçüncü siyonist kongrede karar olarak almışlardır. M.Kemal bu nedenle palazlandı ve ingilizlerce desteklendi. Şu anki olan olaylara bakan beni anlar. Mısırdaki İhvan Lideri, Mısır'ın Doğan Medyası benzeri medyası tarafından önce karalandı, ayaklanma için zemin hazırlandı sonra ayarladıkları Yahudi Sisi ile birlikte darbeyi yaptırttı, Tahrire toplattıkları yüz bin Kıpti Hristyanla dünyaya 'işte Mısır Halkı burada, Mursiyi istemiyor' mesajı verdirtti. Ama Rabia Meydanında toplanan iki milyon Mısırlıya bir kare dahi yer vermedi.* Seversiniz yahut nefret edersiniz o beni baglamaz ; ama aynı kumpas Tayyip Erdoğan'a da kuruldu. ben oynanan oyunu görün diyorum. Yahudileri bilmiyorsunuz. O nedenle
  • m.emin Özler m.emin Özler 40 dk önce
    Be insafsızlar ! Atatürk size ne yaptı da ona bu kadar düşmansınız ?Sırf şapka takmadı diye dedelerinizi mi astırdı ?Fâtih'in emâneti ve fethin sembolü olan Ayasofya Câmisine zincir mi vurdu ?1000 yıllık alfabenizi yasaklayarak târihinizi, kültür ve medeniyetinizi yansıtan kütüphanelerinizi kağıt ambarına mı çevirdi ? Geçmişinizle aranıza duvar mı ördü ?Ezanı mı yasakladı ?Haccı mı yasakladı ?Kur'an'ı mı yasakladı ?Câmileri ahır, meyhane ve hatta kerhâne mi yaptı ?İmam-ı Azam, Şeyh Edebâli, İmam Gazâli, Yunus Emre, İmam Buhâri ve İbn'ül Arâbi, gibi yüzlerce Âlim ve Evliyâ'yı yetiştiren Medrese ve Tekkeleri kapatarak FETÖ gibi şebekelere ve Paralel Din Mealizm'e zemin mi hazırladı ?Osmanlı Devlet armalarını ve Tuğralarını mı her yerden söküp kazıttı ? Musul, Kerkük, Hatay ve Batı Trakya'yı mı verdi düşmana ?Halîfelere hakaret mi etti ?Seçimleri hep kaybettiği için, seçimlere baskı yoluyla hîle katarak mı başa geldi ?Müslüman bir ülkede Cuma tâtilini kaldırıp, Hristiyan ve Yahudiler için Cumartesi Pazarı mı tatil ettirdi ?Hicrî takvimi kaldırıp hristiyanlara âit milâdi takvimi mi dayattı ?Veresiye defterini gramla satan Şaban gibi, Devlet arşivlerini kilo hesâbıyla Bulgarlara mı sattı ?Peygambere hakaret mi etti ?İkra âyetine "safsata" mı dedi ? (Hâşa)Kur'an âyetlerine "Arapoğlu'nun yâveleri" mi dedi ? (Hâşa)Şehitlik mertebesiyle ve Şehâdeti arzulayan savaş kahramânı askerlerle alay mı etti ?Ayyıldızlı Türk Bayrağını değiştirmeye mi teşebbüs etti ?Kaynağı bilinmeyen bir para ile savaş zamanında bir anda kârun kadar zengin mi oldu ?Şeriatı kaldırıp laik demokrasiyi getirerek tecavüzcülere, katillere ve hırsızlara cesaret mi verdi ?Hilâfeti kaldırarak Müslümanları başsız bırakıp Birliğini mi bozdu ? Parçalayıp haçlılara mı ezdirdi ?Filistin cephesinde Vatana ihânet mi etti ?İngilizlere vâli olmak için talepte mi bulundu ?Atatürk ne yaptı size, nedir bu nefretiniz ?Murat Bozkuş
  • ahmetahmet42 dk önce
    yalnız önceki diyalogları vermemişsiniz... zam nasıl diyorlar kadın her şey çok pahallı evimize bir şey götüremiyoruz diyor... ben chp istanbul belediye başkan adayıyım deyince.... ne var canım havalar soğudu pazar onun için pahallı oldu diyor.... çok ilginç.... neden bu kısmı vermediniz... fakat ne ilginçtir ki memleketi AKP den başkası yönetiyor gibi suçluyorlar sonra hükümet ne yapsın... bu kadar çelişki içinde olan bir seçmenle seçime gitmek.....
  • komünistkomünist45 dk önce
    16 senedir erdoğanın yönettiği ülkede bugün geçim sıkıntısı üzerine konuşan teyzemiz halen erdoğandan hayır bekliyor, ya şikayet etme ya da savunma, en azından gururun incinmez
  • DemiroğluDemiroğlu46 dk önce
    Nenem ellerinden öperim....Chp ile bu milletin işi olmaz...

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