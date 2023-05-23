Oy için takla üstüne takla! Canan Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü DHKP-C'yi hatırlatarak 'militanıdır' dediği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, içi boş açıklamalarda bulundu.

Partisi TBMM çatısı altında teskereye 'hayır' diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 180 derece döndü.

Kaftancıoğlu "6 ay öncesinde de teröre karşı bakışı netti, bugün de aynı şeyi söylüyoruz." dedi.

Erdoğan "DHKP-C militanı" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır."

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