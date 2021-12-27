Oxford’lu profesörden çok çarpıcı "Bitcoin" uyarısı: Ondan bile beter....

Oxford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Robert McCauley, İngiliz finans gazetesi Financial Times için yazdığı makalede, son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin’in saadet zincirinden (ponzi) bile kötü olduğunu öne sürdü.

‘Bitcoin neden Madoff tarzı bir ponzi şemasından daha kötü?’ başlıklı yazısında McCauley, “Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak Bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir” dedi.

Ekonomistlerin Bitcoin’i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu söyleyen ekonomi profesörü, ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin’in sürekli gelir vadetmediğini belirterek, “Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu, bir başkasına satış yapmaktır” ifadesini kullandı.

Bitcoin’in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını iddia eden McCauley, söz konusu kripto paranın mucidi Satoshi Nakamoto’nun anonim kalması nedeniyle, herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda da uyarıda bulundu.