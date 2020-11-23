  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısının yüzde 70 etkili olduğunu açıkladı
Aktüel

Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısının yüzde 70 etkili olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:41:13 -
Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısının yüzde 70 etkili olduğunu açıkladı

LONDRA (AA) - BioNTecH ve Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici bir haber de Oxford Üniversitesinden geldi.

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden çalışmalardan elde edilen veriler, aşısının yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili oldu.

Aşı muadillerinden daha ucuz olmasının yanı sıra daha kolay muhafaza edilerek dünyanın farklı noktalarına daha rahat ulaştırılabilecek.

Oxford Aşı Grubu Direktörü ve Oxford Aşı Denemesi baş araştırmacısı Prof. Dr. Andrew Pollard, bulguların birçok hayatı kurtaracak etkili bir aşıya sahip olduklarını gösterdiğini belirtti.

Pollard, "Heyecan verici bir şekilde, doz rejimlerimizden birinin yaklaşık yüzde 90 etkili olabileceğini bulduk. Bu doz rejimi kullanılırsa, planlanan aşı tedariki ile daha fazla kişiye aşı yapılabileceğini gördük." ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi aşı grubu araştırmacısı Prof. Dr. Sarah Gilbert ise Kovid-19'un neden olduğu yıkıma son vermek için aşıların kullanılabileceği bir döneme bir adım daha yaklaşıldığını aktardı.

Sky News'e konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümet olarak başından beri destekledikleri Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu kaydetti.

Hancock, "Gerçekten çok mutluyum, doğru dozdaki aşının yüzde 90'a kadar etkili olabileceğini gösteren bu verileri memnuniyetle karşılıyorum. Bu aşının, daha önce başarılı sonuçlar elde edildiği açıklanan Pfizer aşısı gibi -70 derecede saklanması gerekmiyor." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Johnson paylaşımında, "Oxford aşısının denemelerde çok etkili olduğu bilgisi inanılmaz, heyecan verici bir haber. Önümüzde daha güvenlik kontrolleri var, ancak bunlar harika sonuçlar. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'daki parlak bilim adamlarımıza ve denemelerde gönüllü olan herkese tebrikler." ifadelerine yer verdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi...
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
Gündem

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yap..
Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay