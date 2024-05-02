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Gündem Övdüğün o tesisleri kim yaptı onu da söyle! İftiracı başkan hizmete çöktü
Gündem

Övdüğün o tesisleri kim yaptı onu da söyle! İftiracı başkan hizmete çöktü

Yeniakit Publisher
2024-05-02 17:29:00 -
Övdüğün o tesisleri kim yaptı onu da söyle! İftiracı başkan hizmete çöktü

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, jakuzi iftirası attığı AK Partili Şeyma Döğücü'nün hizmetlerine çöktü.

 yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyeler hizmetleriyle değil skandallarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

'Liyakat' edebiyatıyla yapan CHP'li isimler koltuğu oturdukları andan itibaren adeta saltanatlarını ilan ettiler. Eş, dost ve akrabaya kıyak kadrolarla gündeme gelen CHP'li belediyelerde bir skandal da İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde yaşandı.

İftiracı başkan hizmete çöktü

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, jakuzi iftirası attığı AK Partili Şeyma Döğücü'nün hizmetlerine çöktü.

Utanmadan sıkılmadan AK Partili yönetim tarafından yapılan hizmetleri - kendileri yapmış gibi - sosyal medya hesabından paylaşan Yeğin, "pişkinliğin bu kadarına da pes" dedirtti.
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