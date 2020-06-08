Oval Ovis'te büyük kapışma... Genelkurmay Başkanı Milley, Trump'a rest çekti!

Kavgayı aktaran yetkili, “Beyaz Saray’da bir kabadayı var, ona karşı bir kabadayı lazımdı” yorumunu yaptı. Sonuçta, Washington’a 10 bin asker isteyen Trump bu talimatını uygulatamadı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından 2 Haziran tarihinde yayınlanan ve orduya “Anayasa’ya bağlılık” vurgusu yapan “muhtıra” niteliğindeki genelgenin arka planında yaşananlar ortaya çıkmaya devam ediyor. 1 Haziran günü, George Floyd’un ırkçı bir polis tarafından öldürülmesini protesto amacıyla Beyaz Saray önünde eylemler sürdüğü sırada, Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley arasında “İsyan Yasası” ilanı ve protestoculara karşı asker kullanılması hakkında çok sert tartışma çıktığı belirtildi. Amerikan New Yorker dergisi, Milley’nin Trump’ın sokağa asker indirme talebine kafa tuttuğunu ve ikili arasında yüksek sesle tartışma yaşandığını belirtti. Tartışma sonrasında Savunma Bakanı Mark Esper’in de Trump’ı desteklemekten vazgeçerek askerin görüşünü benimsediği belirtildi.

Başkan’ın talebini geri çevirdi

Oval Ofis’te Başkan Trump ve Milley arasında bağrışmaların yaşandığını New Yorker dergisine aktaran üst düzey askeri yetkili, ABD Genelkurmay Başkanı’nın geri adım atmadığını belirtti. Trump’ın askerlerin şehirlere konuşlanması emrini Milley’nin “Bunu yapmayacağım, bu kolluk kuvvetlerinin işi” cevabıyla geri çevirdiği iddia edildi.

Trump’a kafa tuttu

Milley’nin Trump’a tartışma sırasında, “Eyalet yönetimlerinin kendi içişlerini yerel güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlarla halletmesi gerektiğini” belirtip kafa tuttuğu haberde ayrıntılarıyla ifade edildi. New Yorker’a konuşan askeri yetkilinin “Beyaz Saray’da bir kabadayı var, ona karşı da bir kabadayı lazımdı” sözlerini kullanması dikkat çekti.

Savunma Bakanı’nı da ikna etti

Milley’nin, aynı gün şidet ve yağma olaylarının yaşandığı şehirleri “savaş alanı” sözleriyle değerlendiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper’i de ikna ettiği ve Esper’in ertesi gün, Trump’ın aksine, askerlerin protestoları müdahale amacıyla kullanılmasına karşı olduğunu belirten konuşmasını yaptığı belirtildi.

Muhtıra gibi genelge

Esper’in çıkışına paralel Mark Milley tarafından kuvvet komutanlıklarına, görevleri yerine getirmede “Anayasa’ya bağlılık” çerçevesini çizen bir genelge yayınlandı. Genelgenin askeri birimlere dolaylı yoldan ‘Trump’ın emirlerine uymayın’ anlamına geldiği değerlendirildi.

Geri çekilme talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C’deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C’den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.’’ ifadesini kullandı. Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti. Önceki gün CNN, Trump yönetiminin Washington’daki protestolara müdahale için 10 bin asker istediğini ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktığını iddia etmişti.