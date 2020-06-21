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Ovacık "küçük zıp zıp perisi" kelebeklerle şenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:51:45 -
Ovacık "küçük zıp zıp perisi" kelebeklerle şenlendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin zengin florası ve sahip olduğu endemik türlerle bilinen Ovacık ilçesinde, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan "küçük zıp zıp perisi" kelebekleri, göz alıcı güzellikleriyle büyülüyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu Ovacık'ta, doğanın canlanmasıyla rengarenk kanatlara sahip çok sayıda kelebek türü ortaya çıktı.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan, kayıt altına alınmış 120 tür kelebeğe yaşam alanı olan ilçe, nisan ve ekim ayları arasında kanatlarındaki renk ve desenlere göre gruplandırılan çok sayıda kelebekle şenleniyor. Son günlerde tarlalardaki çiçekler arasında uçuşan küçük zıp zıp perisi kelebekleri (coenonympha pamphilus) doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Kanatlarında yer alan siyah noktayla dikkati çeken bu kelebekler, yılda 2 ya da 3 kuşak üreyerek kurak ve güneş gören alanlarda yaşıyor.

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