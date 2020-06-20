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Aktüel

Ovacık "çok gözlü gök mavisi" kelebeklerle renklendi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:08:58 -
Ovacık "çok gözlü gök mavisi" kelebeklerle renklendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan "çok gözlü gök mavisi" olarak bilinen kelebekler, rengarenk kanatlarıyla doğaya ayrı güzellik katıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi, Kepır Yaylası ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık, hava sıcaklığının artması ve bitkilerin büyümesiyle çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından zengin floraya sahip ilçenin, rengarenk kanatlarıyla "çok gözlü gök mavisi" kelebekleri dikkati çekiyor.

Dere kenarlarında ya da tarlalarda açan çiçeklere konan ve bilimsel adı "polyommatus bellargus" olan kelebekler, yaşam alanı olarak daha çok otları ve orman kenarlarını tercih ediyor.

Yumurtalarını bitki yapraklarının arasına bırakan çok gözlü gök mavisinin ikinci neslinin tırtılları, kış uykusuna yatarak ilkbaharda yaklaşık bir aylık pupa evresinden sonra ergin kelebeğe dönüşüyor.

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