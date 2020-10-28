Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Belediye Başkanı Sarıgül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Evinde karantinada kalacağını duyuran Sarıgül, "İki üç gündür yoğun ağrılarım vardı. Lütfen sosyal mesafeye, maske kuralına ve diğer tüm önemli kurallara daha titizlikle riayet ediniz." uyarısında bulundu.