  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv ÖTV matrahında düzenleme! Elektrikli otomobiller ucuzlayacak!
Otomotiv

ÖTV matrahında düzenleme! Elektrikli otomobiller ucuzlayacak!

Yeniakit Publisher
2023-11-18 10:58:00 -
ÖTV matrahında düzenleme! Elektrikli otomobiller ucuzlayacak!

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çinli devin premium markası JAECOO kentsel Off-Road SUV dünyasında yeni bir trend başlatıyor!
Çinli devin premium markası JAECOO kentsel Off-Road SUV dünyasında yeni bir trend başlatıyor!

Otomotiv

Çinli devin premium markası JAECOO kentsel Off-Road SUV dünyasında yeni bir trend başlatıyor!

Elektrikli araç sektörü bu fuarda buluştu! Yeni teknolojiler sergiliyor!
Elektrikli araç sektörü bu fuarda buluştu! Yeni teknolojiler sergiliyor!

Otomotiv

Elektrikli araç sektörü bu fuarda buluştu! Yeni teknolojiler sergiliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23