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Otomotiv ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi ne zaman?
Otomotiv

ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi ne zaman?

Son günlerde ÖTV indiriminin olup olmayacağı sık sık araştırılıyor. ÖTV indirimine ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, sıfır ve ikinci el araç almayı düşünüyor. Araba fiyatlarını araştıran vatandaşlar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 01:15:00 -
ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişkenlik göstermekte. Dolayısıyla araba piyasasını yakından takip eden vatandaşlar, ÖTV indiriminin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman?

ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Araba fiyatları ne zaman düşer?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok piyasa yara alırken araba piyasasında birçok farklılık oldu. Salgın sürecinde fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el araç alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak edilmeye başlandı. Uzmanlar ise konuya ilişkin fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini belirtiyor.

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