ÖTV indirimi bitti fiyatlar yükseldi

Kasım 2018’den bugüne kadar uygulanan indirimlere rağmen aradığını bulamayan sektör temsilcileri, süre uzatımı taleplerinin karşılık bulmamasından üzüntü duyarken, motor hacmi 1.6 litre altında kalan modellerin ÖTV oranlarında 15 puan indirimin sona ermesiyle fiyatlarda bir artış sürecine girildi.

Daralma hızlanacak

Önlemlere rağmen otomotiv toplam pazarı 2018’de yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51.4 azaldı. Otomotiv ekosisteminin, en önemli parçalarından ve 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmemesi moralleri bozarken, kampanyalarla yeni bir çıkış yolu aranıyor.

Fiyatlar ne kadar artacak?

Değeri 70 ila 120 bin lira olan 1.6 altındaki motora sahip otomobillerden yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunun üzerine bir de yüzde 18’lik KDV ekleniyor. Vergi öncesi değeri 100 bin lira olan bir aracın satış fiyatı 177 bin liraya geliyor.