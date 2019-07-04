Oturarak voleybolda Avupa Şampiyonası mesaisi - Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Zonguldak'ta kampa girecek



ANKARA (AA) - Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Zonguldak'ta kamp yapacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip yarın Zonguldak'ta kampa girecek. Karadeniz Ereğli Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek kampa 11 sporcu katılacak. Milli takımın Ereğli Spor Tesisleri'ndeki kampı, 13 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası, 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. Türkiye, B Grubu'nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak.

Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:

Mehmet Yılmaz, Samet Yılmaz, Tarkan Atik, Oytun Çalkap, Serdar Sarı, Muhammed Öz, Onur Yıldırım, Samet Can Karasu, Yahya Çolak, Emircan Uzun, İbrahim İdan

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