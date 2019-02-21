Oturarak Voleybol Milli Takımı, galibiyetle başladı - Milliler, Avrupa Şampiyonası ön elemenin ilk maçında Fransa'yı 3-0 yendi



İSTANBUL (AA) - Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemelere galibiyetle başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, milliler Hırvatistan'taki ön elemelerin ilk maçında Fransa'yı 25-15, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milli takım, yarın Gürcistan ve ardından Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

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