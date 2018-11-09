Oturanın başı dertte



Kalpten kolon kanserine, kan dolaşımı bozukluğundan beyin bulanıklığına kadar ne varsa oturmaktan geliyor.

Uzun oturma sırasında kaslar daha az yağ yakar ve kan akışı daha yavaşlar. Bu da yağ asitlerinin kalbi daha kolay bir şekilde tıkamasına yol açar.

Uzun süreli oturma, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol ile bağlantılıdır. Hareketsiz insanların kardiovasküler hastalığa sahip olma ihtimali normalin 2 katı..

Pankreas

Aşırı çalışıyor Pankreas insülini, hücrelere enerji için glikoz taşıyan hormon üretir. Fakat çalışmayan kaslar insüline kolayca tepki vermez bundan dolayı pankreas daha fazla üretim yapar ki, bu da diabet ve diğer hastalıklara sebep olabilir.

Kolon kanseri riski

Çalışmalar göstermiştir ki oturmak kolon, meme ve endometrium kanserleri için büyük risk oluşturuyor.

Aksine düzenli hareket ise doğal antioksidanları arttırarak serbest radikalleri, hücrelere zarar veren ve potansiyel kanser sebebi olan hücreleri öldürüyor.

Karın kasları gevşiyor

Ayakta, oturduğunuzda veya hareket ettiğinizde karın kaslarınız sizin dik durmanızı sağlar. Fakat eğer bir sandalyeye, koltuğa yığılırsanız, kasları kullanmazsınız. Gergin bel kasları ve yetersiz karın kasları belinizin çukurluğunun artması, başınızın öne doğru çıkması, kalçanızın geriye doğru hareketi, kürek kemiklerinizin kanatlaşması, kamburluğun artması gibi tamamen bozuk bir duruşa sebep oluyor.

Kalça kasları

Esnek kalçalar dengenizi sağlamaya yardım eder. Fakat sürekli olarak oturan insanlar çok nadir olarak kalçanın ön kısmındaki kasları gerer. Bu sebepten kaslar kısalır ve gerginleşir, eklem hareketini limitler ve adım uzunluğunu azaltır. Azalan kalça hareketi yaşlı insanların düşmeye eğilimli olmasının temel sebebidir.

Otururken kalça kaslarınız neredeyse hiçbirşey yapmaz. Yumuşak kalça kasları sizin dengenizi ve itme kuvvetinizi bozar böylelikle güçlü ve büyük adımla yürüme konusundaki yeteneğinizi sürdüremezsiniz.

Bacaklarda kan dolaşımı

Uzun süre oturmak bacaklardaki kan dolaşımını yavaşlatır, kanın bacaklarda göllenmesine sebep olur. Problem şişmiş ayak bileği ve varisten, derin ve trombozuna kadar ilerleyebilir.

Yumuşak kemikler

Yürüme ve koşma gibi vücutta ağırlık aktarmayı gerektiren aktiviteler kalça ve alt gövde kemiklerinin kalın, yoğun ve güçlü olmasını sağlar. Bilim adamları osteoporozun sebebini kısmen aktivite eksikliğine bağlıyor.

Bulanık beyin

Kasların çalışması beyine temiz kan ve oksijen pompalanmasını ve genel ruh hali üzerinde etkili kimyasalların salgılanmasını tetikler. Biz uzun süre hareketsiz kaldığımızda beyin fonksiyonları dahil her şey yavaşlar.

Gergin boyun

Eğer oturduğunuz zamanların çoğunu işteki ofisinizde geçiriyorsanız, başınızı aşırı derecede geriye atarak bir şey takip etmek, klavye kullanmak için sürekli başınızı öne eğmek veya telefonu omzunuz ile sabitleyip bir şey ile uğraşmak boynunuzdaki gerginliği arttırır.

Kasılan omurga

Biz hareket ettiğimizde omurgalar arasındaki yumuşak madde kan ve besinleri tıpkı sünger gibi emer. Fakat biz uzun süre oturunca bu diskler sıkışır. Tendon ve bağları destekleyen kollojen sertleşir.

Çok oturan insanlarda bel fıtığı oluşma riski daha yüksektir. Psoas adı verilen kas abdominal boşluğu geçerek bacağa yapışır. Eğer bu kas kısalırsa bel bölgesindeki omurgaları öne doğru çeker. Üst gövdenin ağırlığı bütün vücuda dağıtılacakken tüber iskiadikum (oturma kemiği) üzerine biner.

ÖLÜM YÜZDESİ

8,5 yıl süren bir çalışma göstermiştir ki çok fazla TV izleyen kişilerin günde 1 saatten az izleyen kişilere göre ölüm riski %61 daha fazladır.

Eğer çok fazla oturmak zorunda iseniz bunu düzgün yapmaya çalışın. Dik oturun. Öne doğru eğilmeyin. Omuzlar rahat, kollar yanlarda kapalı, dirsekler 90 derece bükülü, bel desteklenmiş durumda, ayaklar yere tam temasta olmalı.

Oturmanın bir faydası var o da içerken!

Oturarak, çömelerek su içmek sünnettir bilindiği gibi. Hekimler de artık su içerken en çok dikkat edilmesi gereken konunun oturmak olduğunu söylüyor. Çünkü su içerken oturmayanları hastalıklar bekliyor.

Sebebi ise ayakta olduğumuzda mide yukarı doğru çekilmekte ve tükettiğimiz su midenin caddesi denilen bir oluk aracılığıyla doğrudan bağırsaklara inmekte.. Bunun sonucunda midede asit salgısıyla bulaşamayan suyun zararlı maddelerden arındırılamamakta.

Su içmeden önce oturacak bir yer bulmak ya da çömelmek.