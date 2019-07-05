Ötüken editöründen skandal ‘bira’ talebi! Özellikle mütedeyyin camia tarafından takip edilen ve kültür dünyamıza kazandırdıklarıyla büyük beğeni toplayan Ötüken Neşriyat’ın editörü skandal bir istekte bulundu.

Yüzde 54 oy oranıyla şımaran ve genlerinde hazır bulunan İslam düşmanlığını hortlatan seküler-ulusalcı cenahın, İBB tesislerinde alkol serbestisi isteğine Ötüken Neşriyat editörü Göktürk Ömer’den de destek geldi. Sosyal medya hesabından, “Kardeşim sana İstanbul’u yönet diye oy verdik, sana ne Demirtaş’tan? Deniz taşıtlarının seferlerini artır! Toplu taşımayı 24 saate çıkar! Yaz kavuruyor milleti, belediye tesislerine bira mira koy! Şehri layıkıyla yönet! Ne Demirtaş’mış yahu!” sözleriyle İmamoğlu’na seslenen Ömer, mübarek beldenin sarhoş kusmuklarıyla kirlenmesi talebinde bulundu. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle seçilmiş İmamoğlu’nun, Demirtaş’a olan diyetini ödemesine tepki gösteren Ömer, büyük bir paradoksa da imza attı. Ulusalcı reflekslerle İmamoğlu’na tepki gösteren Ötüken editörünün, HDP’lilerle aynı isme oy vermesi ise, ideolojik dünyasının karmaşıklığını gözler önüne serdi.

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