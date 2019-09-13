OTSO’dan büyük başarı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) daha önce hazırladığı, uyguladığı ve kurumlara tavsiye ettiği ‘butik çikolata’ ve ‘fındık kavurma, ezme, paketleme tesisi’ projeleri cezaevindeki mahkumların yeni iş beceresini kazanmasının önünü açtı.

Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, OTSO’nun hazırladığı bu 2 proje ve yine OTSO’nun desteklediği ‘Fındık Kavurma, Paketleme, Ezme Tesisi Yatırım Projesi’ ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (DOKA) yaptığı başvuru kabul edildi. Bu 3 projenin Ordu’daki cezaevlerinde uygulanmaya başlamasıyla birlikte mahkumlar yeni bir iş beceresini kazanacaklar.

Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Haydar Çalışkan, kabul edilen 3 proje kapsamında verdikleri destek için OTSO Başkanı Servet Şahin’i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Çalışkan, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ortaklığında dezavantajlı gruplara yönelik DOKA’ya yaptıkları başvuruların kabul edildiğini ve 2020 yatırım programında yer almak üzere 1 milyon 650 bin lira tutarındaki destek alacaklarını söyledi.

Projeler devam edecek

OTSO Başkanı Şahin’e teşekkür eden Çalışkan, “Bakanlığımızın olurları sonucu Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının katkı ve destekleri ile ilimiz ve kurumumuza kazandırılan söz konusu sosyal ve yatırım projelerinin kabulü ve başarısı ile sonuçlandırılmasına yapmış olduğunuz her türlü destekleriniz için kurumumuz ve bakanlığımız adına teşekkür ederiz. Son bir yıl içerisinde 3 adet projenin Ordu iline kazandırılması kurumlarımızın ortak çalışması neticesinde ortaya çıkan başarıdır. Devam eden süreçte ilimiz, bölgemiz ve hizmet ettiğimiz paydaşlarımızla ortak çalışmalarımızın devam etmesini diler, tekrar proje yazma, yürütme ve sonuçlandırma faaliyetlerinde vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, 2009 yılından bu yana aktif olarak yürütülen proje faaliyetlerini giderek kurumsal bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti. Şahin, “Proje Ofisimiz, kurumumuz adına hibe destekleri ve projeler takip edip yürüttüğü gibi, edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyi artık ilimizde faaliyette bulunan kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda sizinle çalışmak, sosyal projelerde yer almak ve desteklemek bizlerin görevidir. İlimize kazandırılacak olan fındık kavurma, paketleme ve ezme tesisinin şimdiden hayırlı olmasını, kurumsal projelerde bilgi ve tecrübelerimizle yanınızda olduğumuz gibi kurumsal ortaklıkların da bundan sonraki süreçte de devamlılığını diliyorum” diye konuştu.