Otoyolu temizleyen işçilerin arasına otomobil daldı: 1 işçi öldü
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir otomobil, otoyolda temizlik yapan işçilerin arasına daldı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde Halil B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, gece yaşanan bir kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi. Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye hızla çarptı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden Hüseyin Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.