  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyenin ihmalkarlığı İzmir'i sulara gömdü! Vatandaşın canına tak ettiren o görüntüler sonrası isyan bayrağı açıldı Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon! Fetullah Gülen’i mezarında ters döndürecek gelişme! Size bu dünyada rahat yok CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor! Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu 49 il için sarı kodlu uyarı! Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi! Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Gündem Otoyolu temizleyen işçilerin arasına otomobil daldı: 1 işçi öldü
Gündem

Otoyolu temizleyen işçilerin arasına otomobil daldı: 1 işçi öldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Otoyolu temizleyen işçilerin arasına otomobil daldı: 1 işçi öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir otomobil, otoyolda temizlik yapan işçilerin arasına daldı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde Halil B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, gece yaşanan bir kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi. Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye hızla çarptı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden Hüseyin Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23