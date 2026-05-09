Otoyollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 9 Mayıs 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17.km.leri arasında 25.03.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88.km.leri arasında 17.03.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43.km.sinde bulunan Yeni Zigana Tünelinin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir Çanakkale Yolunun 27. km"leri arasında Petkim Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-49.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82.km.leri arasında 10.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63.km.leri arasında 03.11.2025 tarihinden itibaren Tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi 2-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.