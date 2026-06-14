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Gündem Otoyolda dehşet anları: Freni patlayan tırdan atlayan sürücü öldü, sürücüsüz tırdan kaçan otomobil ise şarampole uçtu
Gündem

Otoyolda dehşet anları: Freni patlayan tırdan atlayan sürücü öldü, sürücüsüz tırdan kaçan otomobil ise şarampole uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Otoyolda dehşet anları: Freni patlayan tırdan atlayan sürücü öldü, sürücüsüz tırdan kaçan otomobil ise şarampole uçtu

Erzurum-Artvin kara yolu Uzundere ilçesinde freni patlayan tırdan atlayan sürücü, çarptığı zeminde hayatını kaybederken sürücüsüz tırla çarpışmamak için manevra yapan otomobil ise şarampole yuvarlandı. Kazada sonucu 2 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Erzurum-Artvin kara yolunun Uzundere ilçesi geçişindeki Yedigöller mevkisinde meydana geldi. Rampadan aşağı seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücü idaresindeki tırın freni boşaldı. Hızlanan tırı kontrol edemeyeceğini anlayan İranlı sürücü, canını kurtarmak amacıyla hareket halindeki araçtan aşağı atladı. Sürücüsünün atlamasının ardından kontrolsüz ve hızla üzerlerine doğru gelen tırı fark eden karşı şeritteki araçtakiler büyük panik yaşadı. Tırla kafa kafaya çarpışmaktan kaçınmak için ani manevra yapan bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kayalık alana uçtu. Kontrolsüz tır ise yol ortasında yan yatarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırdan atlayan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayalıklara uçan binek araçta yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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