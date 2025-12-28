Otoparka fahiş zam! İşte Mansur’un Ankaralılara zulmü!

HABER MERKEZİ

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sonra bu kez de otopark ücretlerine fahiş zam yaptı. Göreve gelindiğinde 1 TL olan BELTAŞ otopark ücretleri, ABB Meclisi’nde AK Parti ve BBP’nin itirazlarına rağmen alınan kararla 250 TL’ye kadar yükseltildi. Peş peşe gelen zamlar “ucuz ve sosyal belediyecilik” vaatlerini tartışmalı hale getirirken, muhalefet vatandaştan toplanan milyonlarca liranın nereye harcandığını sorguluyor. ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife, CHP’nin oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde fahiş artışlar yaşandı.

BU NASIL ZAM!

CHP’li Mansur Yavaş, 2019’da göreve geldiğinde Ankara’daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının 1 TL idi. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL’ye kadar çıktı. “ücretsiz ulaşım” ve “ucuz hizmet” vaatlerinin yerini peş peşe gelen zamlar aldı. BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0–15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

Genel otopark tarifesi:

0–15 dakika: Ücretsiz

2 saate kadar: 100 TL

2–4 saat arası: 140 TL

4–8 saat ve üzeri: 160 TL

Ulus – Kızılay (Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu):

0–15 dakika: Ücretsiz

2 saate kadar: 150 TL

2–4 saat arası: 200 TL

4–8 saat ve üzeri: 250 TL

TOPLU ULAŞIM DA CEP YAKIYOR

ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı. 2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35’i aşan zam, yine AK Parti ve BBP’nin ret oylarına rağmen Meclis’ten geçirilmişti. Tam biletin 35 TL’ye, öğrenci biletinin 17 TL’ye çıktığı bu dönemde, otopark ücretlerindeki rekor artış, Ankara’da vatandaşın ulaşım ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini derinleştirdi.