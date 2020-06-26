  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

"Otopark ücreti" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgayla ilgili 9 sanığa dava

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:55:13 -
"Otopark ücreti" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgayla ilgili 9 sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'da "otopark ücreti" yüzünden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 9 sanık hakkında 4,5 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

Adana Adliyesi karşısındaki otoparkta 10 Mart'ta ücret nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada işletmeci Zafer Taşkın'ın silahla öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, Taşkın'ı tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Volkan E. hakkında "kasten öldürme, silahla kasten yaralama", tutuksuz şüpheliler Ahmet Y.Ç, Cumali T, Emre E, Hayati K, İbrahim G, Kayhan E, Vedat Y. ve Yusuf S. ile ilgili "silahla kasten yaralama" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcı, Volkan E'nin müebbet ve 9 yıl, diğer sanıkların da 4,5'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İddianamede savunmalarına yer verilen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı