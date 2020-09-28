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Ekonomi Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda en iyiler 27 Ekim'de açıklanacak
Ekonomi

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda en iyiler 27 Ekim'de açıklanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:07:08 -
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda en iyiler 27 Ekim'de açıklanacak

BURSA (AA) - Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirler ve sektörde katma değerli ürün ile teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde, otomotiv sektöründe ihracatı artırma hedefiyle organize edilen yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online yapılacak.

"Elektrikli Araçlar" temalı yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge merkezi ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

Yenilikçi tasarımların ödüllendirileceği etkinlikte, otomotivdeki genel tasarım, yazılım tasarımlı projelere odaklanılacak.

Organizasyon kapsamında otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanacak parçalar, batarya ve piller, tüm mekanik ve elektronik aksamlar, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi projeler değerlendirilecek.

Genel tasarımdan yazılıma kadar otomotiv endüstrisinde farklılık oluşturacak yenilikçi projelere toplam 250 bin lira ödül verilecek.

Dereceye girenlere Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl boyunca yurt dışında eğitim ile projelerini İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirme imkanı da sunulacak.

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