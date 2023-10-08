Otomotivden eylülde 2.8 milyar dolar ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.6 artış ile 2 milyar 822 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 14.7 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Bu yıl ocak-eylül döneminde ihracatımız 25 milyar 620 milyon dolar oldu. En büyük pazarımız Avrupa Birliğinde yaşanan daralmaya rağmen yıl sonu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Tedarik endüstrisinden 1.2 milyar dolar ihracat

Eylülde en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 203 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 4 azalarak 776 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 402 milyon dolar, Çekiciler ihracatı 192 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 104 artışla 213 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 2 oranında düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na yüzde 15, İspanya’ya yüzde 24, Romanya’ya yüzde 33, Fas’a yüzde 24 ve Birleşik Krallık’a yüzde 14 artış yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 31, İtalya’ya yüzde 66, Cezayir’e yüzde 100, Slovenya’ya yüzde 26, Bulgaristan’a yüzde 46 ihracat artışı, buna karşılık Birleşik Krallık’a yüzde 36, İspanya’ya yüzde 35, Belçika’ya yüzde 36, İsrail’e yüzde 52, Fas’a yüzde 68 ihracat düşüşü yaşandı.

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Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 16, İtalya’ya yüzde 25, Almanya’ya yüzde 55, ABD’ye yüzde 99 ihracat düşüşü görülürken, Slovenya’ya yüzde 90, Fransa’ya yüzde 70, Avustralya’ya yüzde 179 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve ABD’ye ihracat artışı oldu.

Almanya’ya 397 milyon dolar ihracat

Eylülde yine en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya 397 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Fransa 350 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. Üçüncü büyük pazar olan İtalya’ya da yüzde 35 artışla 277 milyon dolar ihracat yapıldı.

Yine önemli pazarlardan Slovenya’ya yüzde 34, Rusya’ya yüzde 14, Romanya’ya yüzde 36, Hollanda’ya yüzde 24 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Krallık’a yüzde 20, Amerika Birleşik Devletlere yüzde 23 ve İsrail’e yüzde 37 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ülkelerine ihracat yaklaşık 2 milyar dolar

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve yüzde 68 pay alan AB ülkelerine yüzde 9 artışla 1 milyar 916 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 10.5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 22 azaldı. Afrika ülkelerine yönelik ihracat yüzde 25 arttı.