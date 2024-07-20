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Otomotiv Otomotivde yeni dönem krizle başladı!
Otomotiv

Otomotivde yeni dönem krizle başladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:03:00 -
Otomotivde yeni dönem krizle başladı!

7 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) ulusal tip onaylı araçlar için 31 Ağustos’a ertelenmesine karşın otomotiv piyasasında kriz yaşanıyor. Düzenleme öncesi araç alanlar aracın ARTES sisteminde tescil yapılamadığı için teslim alamıyor.

7 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) ulusal tip onaylı araçlar için 31 Ağustos’a ertelenmesine karşın otomotiv piyasasında kriz yaşanıyor. Düzenleme öncesi araç alanlar aracın ARTES sisteminde tescil yapılamadığı için teslim alamıyor.

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II zorunluluğunun getirilmesinin ardından araç piyasasında sorunlar yaşanıyor. ARTES’te (Araç Tescil ve Sicil Sistemi) oluşan teknik sorunlar nedeniyle satılan araçlar sisteme girilemiyor ve sahiplerine teslim edilemiyor. GSR II, 27 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye’de üretilen ve ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçlar için 31 Ağustos’a ertelenmişti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Sektör yetkilileri, GSR II geçişinde markalara, geçen yıl yaptıkları satışın yüzde 10’u kadar muafiyet tanındığını, bu muaf araçların tescilinde sorun yaşandığını belirtti.

Verilen bilgiye göre, bakanlık şasi bazında liste ile başvurulmasını ve sisteme kaydedilmesini istiyor. Markaların muaf tutmak istedikleri araçların listesini hazırlaması, Bakanlığa müracaat etmesi ve sisteme tanımlanması gerekiyor.

Donanım seviyesine bakılmaksızın GSR 2 uyum belgesi olmayan araçların tescili yapılamıyor. Ancak, sektör yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bakanlığın sisteminde boşluklar var. Sistemdeki araçların nasıl ayrıştırılacağıyla ilgili sorun yaşanıyor. Bu nedenle bu regülasyonları karşılayan araçların tescilinde de sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Temsilciler, sorun yaşanan tescil rakamının, geçen yıl satılan 1 milyon aracın yüzde 10’u yani 100 bin civarında olduğunu belirtiyorlar.
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BAKANLIK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) yöneticileri, sistemdeki sorunu anlamak ve çözülmesini sağlamak için bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yapacaklarını belirterek, “Bakanlık distribütörlerden GSR I kotasındaki araçların tüm bilgilerini aldı. Sonrasında TSE’nin de dahil olduğu bir süreç var. Bu bilgilerin ARTES sistemine girilmesi gerekiyor. Fakat şu anda bilgilerin sistemde tanımlanması noktasında bir sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Buradaki sorunun kaynağını öğrenmek için OYDER olarak bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz” açıklamasını yaptı.

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