Otomotivde en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi geçen ay performansında düşüş yaşamasına rağmen tarihinin en yüksek ikinci nisan ayı ihracat rakamını gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı nisanda yüzde 9,8 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Sektörün ilk dört aylık ihracat ortalaması ise 2,6 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında ürün grupları bazında sadece otobüs-minibüs-midibüs ihracatında artış kaydedilirken, sektörün ilk dört aylık Euro/Dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 700 milyon dolar oldu. Binek otomobillerde ise ABD’ye yönelik ihracat yüzde 43 bin 947 gibi çok yüksek bir oranda arttı.