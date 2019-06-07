Otomotivcilere ihracat morali

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatı mayısta yüzde 0,2 düşüşle 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör temsilcilerine umut veren verilere göre bu yılın ilk beş aylık ihracat ortalaması 2,6 milyar dolara ulaştı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye ihracatının lideri olan otomotivin, geçen ay performansında düşüş yaşamasına rağmen tarihinin en yüksek ikinci mayıs ayı rakamına ulaştığını söyledi.

Alternatif pazarlar kurtardı

Mayıs ayındaki kaybın önceki aylara göre daha düşük olduğunu vurgulayan Çelik, “Bu gelişmede tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-midibüs gruplarındaki artış etkili oldu. En büyük pazarımız AB Ülkeleri’ne ihracat yüzde 6 düştü ama buna karşılık, alternatif pazarlarda yüzde 55’e varan oranlarda çift haneli artışlar kaydettik” dedi.