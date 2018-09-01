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Otomotivcilerden Rusya çıkarması

Yılda yaklaşık 30 milyar dolar ihracat ile Avrupa’daki bazı ülkelerin toplamı kadar ihracata imza atan Türk otomotiv sektörü, Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirerek bölgesel gücünü pekiştirmek amacıyla MIMS Automechanika Moskova Fuarına milli katılım gerçekleştirdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:25
Otomotivcilerden Rusya çıkarması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonluğunda fuara katılan 47 Türk firması, uluslararası ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran ÇelikBu yıl ocak-temmuz döneminde Rusya’ya ihracat yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.

EKİM’DE İSTANBUL’DA BULUŞACAKLAR

Bu arada otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve lider firmaları 4-5 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı’nda buluşacak. Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun yer alacağı Konferans, iki gün boyunca 800 katılımcı ve 80’in üzerinde konuşmacı ile gündemi belirleyecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 1 MİLYONU AŞTI

PRNet’in derlediği bilgilere göre, Avrupa’daki elektrikli araç sayısı 1 milyonu aştı. Böylelikle, Avrupa’nın bu alanda 1 milyonluk sınırı geride bırakan ikinci bölge olduğu görüldü. Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satışına rastlanırken, Çin’in zirveyi kimseye kaptırmadığı gözlendi. ABD’de bu alanda büyük bir pazara sahip olurken, 900 binlik elektrikli araç satışının gerçekleştiği kaydedildi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Platformu (TEHAD) verilerine göre ise Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleştirilen elektrikli ve Hibrid otomobil satış adedi 2 bin 263 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 61,5 artış gerçekleşti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:25
  1. İstanbul
  2. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
  3. Baran Çelik
  4. Dünya Otomotiv Konferansı
  5. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Platformu

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