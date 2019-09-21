Otomotivciler faizin düşmesini bekliyor OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bankalara ‘faizleri indirin’ çağrısında bulundu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “OYDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nda bankalara ‘faizleri indirin’ çağrısında bulundu. Şahsuvaroğlu, “Ekonomi yönetimimizin ve Merkez Bankası’nın son dönemde aldığı faiz indirimi kararlarının tüketici tarafındaki kredi faizlerine de yansıması halinde içinde bulunduğumuz durgunluk ortamının yeniden hareketleneceğine inanıyorum” dedi. Murat Şahsuvaroğlu, kredi faizlerinde oluşacak düşüşe ek olarak otomotiv perakendecilerinin son bir yılı aşkın süredir yaşadığı çok önemli bir sermaye erimesi probleminin de sürekli dile getirdikleri konuların başında gediğini ifade etti. Murat Şahsuvaroğlu, hurda teşviki yasasının sürekli hale getirilmesi kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.