Otomotivciler faizin düşmesini bekliyor
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bankalara ‘faizleri indirin’ çağrısında bulundu.21 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “OYDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nda bankalara ‘faizleri indirin’ çağrısında bulundu.
Şahsuvaroğlu, “Ekonomi yönetimimizin ve Merkez Bankası’nın son dönemde aldığı faiz indirimi kararlarının tüketici tarafındaki kredi faizlerine de yansıması halinde içinde bulunduğumuz durgunluk ortamının yeniden hareketleneceğine inanıyorum” dedi. Murat Şahsuvaroğlu, kredi faizlerinde oluşacak düşüşe ek olarak otomotiv perakendecilerinin son bir yılı aşkın süredir yaşadığı çok önemli bir sermaye erimesi probleminin de sürekli dile getirdikleri konuların başında gediğini ifade etti. Murat Şahsuvaroğlu, hurda teşviki yasasının sürekli hale getirilmesi kritik önem taşıdığına dikkati çekti.
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