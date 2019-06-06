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Otomotivciler 2. el araç alacakları uyarıyor! Mutlaka TSE belgeli firmalara ekspertiz yaptırılmalı

İkinci el araç alım satımı yapan Arif Emin, otomobil alacaklara tavsiyelerde bulunarak, "Araç alınan firmanın kurumsallığı çok önemli. Ayrıca ikinci el otomobil alımlarında mutlaka TSE belgeli firmalara araç ekspertizi yaptırılmalı." dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:31

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"İkinci el oto alış satışında 2016-2018 yılları oldukça hareketliydi." diyen Emin, "Geçmiş yıllarda satıcı olarak bizim kar marjımız daha yüksekti. Özellikle 2018'in sonunda ülkemize yapılan baskılar nedeni ile dolardaki artış piyasaları yavaşlattı. ÖTV indirimi, piyasaları bir nebze canlandırdı. Çok yeterli bir yükseliş olmasa da bugüne şükür mantığı ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'İkinci el otomobil alınırken araç ekspertizi yapılmalı'

Arif Emin, ikinci el araç satın alacak tüketicilere de bazı önerilerde bulunarak şunları söyledi:

"Araç alınan firmaların ne kadar kurumsal olduğu ya da kurumsallaşmaya çalıştığı önemli. Geçmişi olan firmalardan alışveriş yapmak her zaman daha avantajlı. Çünkü onlar biraz daha işin içindeler. Geçmişi daha iyi biliyorlar ve ahilik kültürüne sahipler. İkinci planda da ekspertiz söz konusu. Araç alırken muhakkak TSE belgeli firmalarda araç ekspertizi yapılmalı. İkinci el araç alacaklar biraz daha yeni modellere yönlendiklerinde sıkıntılar zaten daha da azalacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:31
  1. ikinci el araç

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