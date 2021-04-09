Otomotiv üretimini sarsan çip krizine karşı ABD ve Japonya'dan anlaşma

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Dünyanın en büyük şirketleri teker teker üretimini erteliyor. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

Japonya ve ABD anlaştı

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı. Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

Otomotiv üreticileri üretimi durdurdu

Çip krizi nedeniyle; General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai, Ford ve Suzuki gibi otomotiv devleri üretime ara vermek zorunda kaldı.

Kriz Türkiye'yi de etkiledi

Küresel çapta yaşanan kriz, Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'den Oyak Renault, Ford Otosan ve Tofaş da kriz nedeniyle üretime ara verdi.

Son kurban Apple

Küresel çapta birçok teknoloji şirketini etkileyen çip tedariki krizi Apple'ı da vurdu. Nikkei'nin haberine göre, Apple'ın MacBook ismindeki dizüstü bilgisayarlarının üretiminde önemli derecede gecikmeler yaşandığı açıklandı. Apple konu hakkında yanıt vermezken, şirketin ayrıca iPad ismindeki tablet modellerinin ekran bileşenlerinde yaşanan tedarik sorununun montaj işlemlerini etkilediği biliniyor.