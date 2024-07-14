Otomotiv üretimi yüzde 4 geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 4 gerileyerek 707 bin 67 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre paralel seyreden otomobil üretimi ise 460 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 733 bin 559 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 6 ayında üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 15 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine göre ticari araç pazarı, ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9 daraldı. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3, otomobil ihracatı ise yüzde 2 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 493 bin 527 adet, otomobil ihracatı ise 320 bin 637 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün ilk yarısında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 600 bin 948 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 7’lik artış sağladı ve 462 bin 955 adede ulaştı.