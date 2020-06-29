Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 72,8 artarak 1 milyar 171 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde otomotiv şirketlerinin öz kaynakları yüzde 18,7, satışları yüzde 12,8, aktifleri ise yüzde 8,1 arttı.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5'i bu yılın ilk çeyreğini karla, 3'ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Türk Traktör'ün karını yüzde 1.000'den fazla artırarak 7,6 milyon liradan 84 milyon liraya çıkarması dikkati çekti.

Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31,7 artıran Ford Otosan, 629,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci karı 346,2 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde etti. Tofaş, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,6'lık kar artışı sağladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 69,5 milyon lira zarar açıklayan Doğuş Otomotiv, bu yılın aynı döneminde 124,1 milyon kar elde etti. Benzer şekilde, 2019'un ilk 3 ayını yaklaşık 11 milyon lira zararla tamamlayan Otokar da bu yılın aynı döneminde 22,3 milyon lira kar açıkladı.

Karsan Otomotiv'in 2019'un ilk çeyreğinde 31,8 milyon lira olan zararı, bu yılın aynı döneminde 8,4 milyon liraya gerilerken, en yüksek zararı Anadolu Isuzu açıkladı. Anadolu Isuzu'nun zararı 14,4 milyon liradan 17,7 milyon liraya, Tümosan Motor ve Traktör'ün zararı ise yaklaşık yüzde 48 artışla 6 milyon liradan 8,8 milyon liraya çıktı.

Otomotiv şirketlerinin tamamı öz kaynaklarını artırdı

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 11 milyar 910 milyon liraya ulaşırken, şirketlerin tamamının öz kaynaklarını artırması dikkati çekti. Karsan Otomotiv, öz kaynaklarını yüzde 115 artırarak bu bilanço kaleminde en iyi performansı gösteren şirket oldu. Karsan'ı, yüzde 84 öz kaynak artışıyla Tümosan Motor ve Traktör izledi.

Öz kaynaklarını yüzde 15 artıran Ford Otosan ise 4 milyar 17 milyon lira ile en yüksek öz kaynağa sahip şirket konumunda bulunuyor.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 6'sı 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını artırırken, toplam satışlar yaklaşık yüzde 12,8 artışla 17 milyar liradan 19,2 milyar liraya yükseldi.

Satışlarını yaklaşık yüzde 76 artıran Doğuş Otomotiv, bu alanda en iyi performansı sergileyen şirket oldu. Doğuş Otomotiv'i, yaklaşık yüzde 46 artışla Türk Traktör takip etti. Karsan Otomotiv, yüzde 26'lık düşüşle satışları en fazla azalan şirket oldu.

Söz konusu 8 şirketten 7'si 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerini artırırken, şirketlerin aktif toplamları yüzde 8,1 yükselişle 46,6 milyar liraya ulaştı. Tümosan Motor ve Traktör yüzde 70,8 artışla aktiflerini en çok artıran şirket olarak kayıtlara geçti. Yüzde 11 artışla aktiflerini 16,6 milyar liraya çıkaran Ford Otosan da bu bilanço kalemindeki liderliğini sürdürdü.

Anadolu Isuzu borsada pozitif ayrıştı

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisselerinin fiyatı 2020'ye iyi bir başlangıç yapsa da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla küresel bazda sert düşen hisse fiyatlarından otomotiv şirketleri de etkilendi.

Borsa'da işlem gören 8 şirketin 7'sinin hisse senedi fiyatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederken, Anadolu Isuzu hissesi, ocak-mart döneminde yüzde 39 getiriyle pozitif ayrıştı.

Bu dönemde hisse senedi fiyatı en çok gerileyen şirket, yüzde 33,3 ile Tümosan Motor ve Traktör oldu. Tümosan Motor ve Traktör'ü, yüzde 29,8 ile Tofaş Otomobil takip etti.

Yılın ilk 3 ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yaklaşık yüzde 22 değer kaybetmişti.