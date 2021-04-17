  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Otomotiv sektöründe yeni kriz! Fiyatlar uçacak
Otomotiv

Otomotiv sektöründe yeni kriz! Fiyatlar uçacak

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizinin ardından şimdi de kauçuk krizi yaşanmaya başladı. Birçok firma üretime ara verirken, uzmanlar araç fiyatlarının tedarik sıkıntısı nedeniyle yükselişe geçeceğini belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:06:00 -
Otomotiv sektöründe yeni kriz! Fiyatlar uçacak

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre; salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Fiyatı uçuşa geçebilir

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

Endişe verici

Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu. Karantinalar nedeniyle alımlarını durduran ABD’li otomobil üreticileri Aralık itibariyle alımlara başladı. Şimdilik sektörde bir sorun görünmese de sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.

Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde küresel çip krizi yaşanmış ve üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

Üretimlerini durduruyorlar

Otomotiv tarafında ortaya çıkan çip krizi nedeniyle dünya genelinde çok sayıda otomotiv markası üretimlerini belli bir süreliğine durdurma kararını alırken, çip krizinden etkilenip Türkiye'de üretimlerini durduran markalar ise Tofaş, Oyak Renault ve Ford Otosan oldu.


Bilindiği üzere 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır otomobil üretimi yapılamadı. Böylece ikinci el otomobile talep arttı ve böylece araba fiyatlarında aşırı bir yükseliş görüldü. Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı.

Yüzde 5-10 arası

Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu.

Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı.

Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi.

Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi. 100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60'a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Nisan - Mayıs ayında yüzde 10 artış bekleniyor

Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, "Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibariyle ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.
Türkiye’ye müjde! Dev proje o ilimizi Orta Doğu’ya bağlayacak
Gündem

Türkiye’ye müjde! Dev proje o ilimizi Orta Doğu’ya bağlayacak

Batman’ı Orta Doğu’ya bağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışa video konferans yöntemi ile katıl..
Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı
Gündem

Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı

Genco Erkal adlı tiyatrocu, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi gerekçesi ile ifadeye ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay