Otomotiv sektöründe yeni kriz! Fiyatlar uçacak

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre; salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Fiyatı uçuşa geçebilir

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

Endişe verici

Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu. Karantinalar nedeniyle alımlarını durduran ABD’li otomobil üreticileri Aralık itibariyle alımlara başladı. Şimdilik sektörde bir sorun görünmese de sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.



Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde küresel çip krizi yaşanmış ve üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

Üretimlerini durduruyorlar

Otomotiv tarafında ortaya çıkan çip krizi nedeniyle dünya genelinde çok sayıda otomotiv markası üretimlerini belli bir süreliğine durdurma kararını alırken, çip krizinden etkilenip Türkiye'de üretimlerini durduran markalar ise Tofaş, Oyak Renault ve Ford Otosan oldu.



Bilindiği üzere 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır otomobil üretimi yapılamadı. Böylece ikinci el otomobile talep arttı ve böylece araba fiyatlarında aşırı bir yükseliş görüldü. Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı.

Yüzde 5-10 arası

Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu.



Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı.



Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi.



Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi. 100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60'a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Nisan - Mayıs ayında yüzde 10 artış bekleniyor

Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, "Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibariyle ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum" dedi.