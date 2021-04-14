Otomotiv sektöründe yeni kriz!

Dünyayı sarsan pandemi sürecinde ilk dönem üretimde aksamalar sonrasında oluşan çip krizi elektronik ve teknolojik bir çok sektörü etkilerken otomotiv sektörü başı çekti. Yaşanan çip krizine bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor: Doğal kauçuk krizi.

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin yeni başladığını belirtiyor.

2020’de, dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi olan Çin‘de ekonominin yeniden açılması ile büyük çaplı alımlar yapılınca gözler bu alana dönmüştü. Karantinalar, kapanma ve kısıtlamalar ile alımlarını durduran ABD’deki otomobil üreticileri de 2020 yılının sonunda alımlara yeniden başlamıştı.

Sektörde henüz bir kriz olduğu ifade edilmese de sektör temsilcileri göstergelerin endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.