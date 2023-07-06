Otomotiv sektöründe vurgun yapanlara operasyon sinyali

A Haber'de açıklamalarda bulunan Siyasal iletişimci Ferhat Murat, otomotiv sektöründe sıfır otomobil, minibüs ve motosiklet fiyatlarını şişiren bayilerin tezgahını anlattı. Bu işletmelerle ilgili çok önemli şikayetler geldiğini vurgulayan Murat, devletin ciddi bir mücadeleye girişeceğini söyledi.

Ferhat Murat'ın konuyla ilgili ses getirecek açıklamaları şöyle:

"Bugün beni bazı esnaflar çevirdi ve çok ilginç örnekler verdiler. Hakikaten de gözümüzle gördük.

Şimdi bir tane kuryelerin kullandığı Japon markası motosikletin liste fiyatı 189 bin 250 TL bayide.

Bayiye gidiyorsunuz az önce söylediğim gibi 189 bin 250 TL olan motosikleti 285 bin liraya satıyor. Ve referansla gidiyorsunuz.

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Ben gittiğimde 'sıfır bir motosiklet almak istiyorum' dediğimde beni sıraya yazıyorlar. Yani gönderiyorlar. Bayinin kendisi yapıyor.

Bayinin kendisi referansla öyle her önüne gelene de vermiyorlar. Bayi ilave olarak gayri resmi olarak yani vergiden de burada bir nevi çalarak farklı bir hesaba ilave para gönderiyor. Diğerini ya elden alıyor yada başka birisinin hesabına yönlendiriyor.

Ve aksesuar alma zorunluluğu da getiriyor. 30 bin liralık da motorun üzerinde aksesuar var. Bunu da almak zorundasınız diyor. Bakın böyle bir durum var zaten. Sayın Erdoğan da bu konuyu işaret etti.

Bu konular mutlaka ona da gidiyor. Minibüs konusu keza öyle. Özel araç dizayn eden yerlere satılıp onlar üzerinden 100 bin, 200 bin, 400 bin TL gibi ilave rakamlar alınıyor.

Bununla çok ciddi mücadele edilecek. İnsanların bunun farkında olmadığını bilmemeleri gerekiyor. Özellikle bu bayilerin... Bu konuda çok ciddi çok önemli şikayetler var."