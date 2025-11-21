  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Yerel 5 araç kazaya karıştı! 1 ölü, 13 yaralı
Yerel

5 araç kazaya karıştı! 1 ölü, 13 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
5 araç kazaya karıştı! 1 ölü, 13 yaralı

Osmangazi ilçesinde 4 servis minibüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü Sezai Çapar hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı, Bursa–Yalova yolu bir süre trafiğe kapandı.

Bursa - Yalova yolu üzerinde Osmangazi ilçesinde, 4 servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Sezai Çapar (43) hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönlü trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

 

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Yalova yolu üzerindeki Osmangazi ilçesinin Dürdane mevkisinde meydana geldi. Gemlik’ten Bursa istikametine giden 16 S 2316, 16 S 0602, 16 S 4776 ve 16 S 5143 plakalı servis minibüsleri ile 16 GE 363 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar kaza yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüslerinde bulunan 13 kişi de yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sezai Çapar’ın cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

KAZA NEDENİYLE YOLDA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönlü trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekipler sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23