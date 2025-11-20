  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Yaşam Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Yaşam

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Edirne-Lalapaşa yolunda hareket hâlindeyken motor kısmından alev çıkan otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne’de öğle saatlerinde yaşanan olay, D-100 kara yolunda seyir halindeki sürücüleri korkuttu. Olay, saat 14.00 sıralarında Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolunda Sinanköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gündoğan'ın kullandığı 22 ACJ 836 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili yolun kenarına çeken Gündoğan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

 

“Kendimi dışarı attım”

Mehmet Gündoğan, aracındaki elektrik arızasını göstermek için yola çıktığını belirterek, "Birden alev aldı. Alev almasıyla inmem bir oldu. Alev büyüdü ve ben de arabayı sağa çekip, kendimi dışarı attım. Yoldan geçen bir araç, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama o da fayda etmedi. Sonuçta araç kullanılamaz hale geldi" dedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

27 katlı otelde yangın paniği
27 katlı otelde yangın paniği

Gündem

27 katlı otelde yangın paniği

Şanlıurfa'da yangın! Yürekler ağza geldi: Güvercinler kurtarıldı
Şanlıurfa'da yangın! Yürekler ağza geldi: Güvercinler kurtarıldı

Aktüel

Şanlıurfa'da yangın! Yürekler ağza geldi: Güvercinler kurtarıldı

İETT otobüsünde korkutan yangın!
İETT otobüsünde korkutan yangın!

Gündem

İETT otobüsünde korkutan yangın!

Lüleburgaz’da metruk binada yangın paniği! Ekipler hızlı müdahale etti
Lüleburgaz’da metruk binada yangın paniği! Ekipler hızlı müdahale etti

Yerel

Lüleburgaz’da metruk binada yangın paniği! Ekipler hızlı müdahale etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23