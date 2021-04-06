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Otomotiv Otomotiv pazarından ilk çeyrekte rekor
Otomotiv

Otomotiv pazarından ilk çeyrekte rekor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59.7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:43:00 -
Otomotiv pazarından ilk çeyrekte rekor

Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70.3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 91.4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

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