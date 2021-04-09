Otomotiv ihracatında aslan payı AB ülkelerinin

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre, 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarlık dış satımla tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşan otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde de başarılı bir performans sergiledi. İlk çeyrekte 180’den fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu yılın ocak-mart döneminde Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan otomotiv endüstrisinin üç aylık ortalama ihracatı da 2,56 milyar dolar civarında oldu. Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-mart döneminde AB ülkeleri Türkiye’nin otomotiv ihracatından yüzde 67 pay alarak ilk sırada yer aldı. İlk çeyrekte AB ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10 artışla 5 milyar 149 milyon 277 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ve “Diğer Avrupa ülkeleri” grubuna dahil olmasıyla diğer Avrupa ülkelerine yüzde 17 artışla 888 milyon 584 bin dolarlık dış satım yapıldı.