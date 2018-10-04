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Otomotiv ihracatı rekora koştu

Türkiye ihracatında lider konumda olan otomotiv endüstrisi tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:24
Otomotiv ihracatı rekora koştu

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21 artışla 2,6 milyar dolara çıktı. Türkiye ihracatından yüzde 18’lik pay alan sektörün ocak-eylül dönemi aylık ihracat ortalaması da 2,6 milyar dolar oldu.

"Endüstrimiz liderliğini korudu"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Endüstrimiz, yılın dörtte üçü geride kalırken Türkiye ihracatındaki liderliğini korudu. Ocak-eylül döneminde yüzde 13 artışla 23,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık” dedi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:24
  1. otomotiv endüstrisi
  2. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
  3. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik

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