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Otomotiv Otomotiv devlerini etiketledi! Intel'den çip krizi açıklaması
Otomotiv

Otomotiv devlerini etiketledi! Intel'den çip krizi açıklaması

ABD'li mikroçip firması Intel, otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine ilişkin açıklama yaptı. Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, çip kıtlığını gidermek amacıyla otomotiv şirketleriyle görüştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:17:00 -
Otomotiv devlerini etiketledi! Intel'den çip krizi açıklaması

Intel, otomotiv sektöründe yaşanan çip sorununu gidermek amacıyla otomobil şirketleriyle görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Şirket, çip sorunu nedeniyle durma noktasına gelen otomobil üretimi için önümüzdeki dokuz ay içerisinde toplu siparişleri hızla üretebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray brifinginde yetkililere ve şirket yöneticilerine konuşan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketinin yeni üçüncü taraf üretim bölümünün otomobil endüstrisindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

CEO Pat Gelsinger tarafından altı çizilen üçüncü taraf üretim bölümünün Intel Foundry Services olduğu belirtilirken tesisin Arizona'da bu yıl inşaata başlayacak iki tesis ile birlikte geçen ay Intel'in fabrikasyon üretimini diğer şirketlere açmanın bir yolu olarak duyurulmuştu.

Intel adına açıklamada bulunan bir sözcü, görüştükleri otomobil üreticilerini açıklamazken üretim fikrine ilk tepkinin "çok olumlu" olduğunu söyledi.

"Üç veya dört yıl geçmeden hafifletebiliriz"

Brifingin ardından Reuters'a konuşan CEO Gelsinger, "Bu tedarik sorunlarından bazılarının, üç veya dört yıllık fabrika yapımı gerektirmeden, mevcut sürecimizde sertifikalandırılan altı aylık yeni ürünlerle hafifletilebileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde birçok otomotiv devi, çip kıtlığı sebebiyle üretimlerini askıya aldıklarını açıklamış, çip kıtlığının altı ay daha üretimi etkilemeye devam edebileceği konusunda ABD hükümetini devreye girmeye çağırmışlardı.

Amerikan otomobil üreticilerini temsil eden endüstri grubu olan Alliance for Auto Innovation'a göre ise, altı ay daha üretim sıkıntısının devam etmesinin sadece ABD’de 2020’ye kıyasla 1,3 milyon daha az otomobil üretimine neden olacağını bildirdi.

"Ulusal güvenlik sorunu"

ABD Başkanı Joe Biden, çip arzında yaşanan sıkıntıyı ele almak üzere yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, çip sıkıntısını "ulusal güvenlik sorunu" olarak gördüklerini ifade etti.

Dev şirketler üretimi durdurmuştu

Birçok otomotiv devi çip sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini açıklamıştı. Son olarak Mitsubishi üretime ara verdiğini bildirirken Subaru, Suzuki, General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai ve Ford gibi otomotiv devleri üretimlerine ara vereceğini bildirmişti.

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