Otomotiv devinden Şaşırtan karar! Tüm çalışanlarına 25 maaş dudak uçuklatan ikramiye dağıttı!

Türkiye'deki otomotiv devi markalar arasında yer alan Skoda dikkatleri üzerine çeken bir gelişmeye imza attı. Şirketin Türkiye distribütörü olarak hizmet veren Yüce Auto, tüm çalışanlara tam 25 maaş ikramiye verdiği açıklandı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı olay, iş dünyasının gündemine oturdu.

"BİZ ONLAR SAYESİNDE VARIZ"

Konu hakkında açıklama yapan Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, "Biz onlar sayesinde varız" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazeteci Emre Özpeynirci, "Yok böyle işveren; tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye! Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye vermiş. tgrthaber'in aktardığı habere göre: Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, haberi doğrulurken ortağı Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkür etti" açıklamasında bulundu.

Çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Yüce, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" dedi. Yüce, pandemi döneminin en başından itibaren, "Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız" açıklamasıyla da dikkat çekmişti.