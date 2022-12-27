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Aktüel Otomotiv devinden Şaşırtan karar! Tüm çalışanlarına 25 maaş dudak uçuklatan ikramiye dağıttı!
Aktüel

Otomotiv devinden Şaşırtan karar! Tüm çalışanlarına 25 maaş dudak uçuklatan ikramiye dağıttı!

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıttığı ortaya çıktı. Dudak uçuklatan ikramiye, Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce tarafından doğrulandı. Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıttığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:47:00 - 2022-12-27 19:54:19
Otomotiv devinden Şaşırtan karar! Tüm çalışanlarına 25 maaş dudak uçuklatan ikramiye dağıttı!

Türkiye'deki otomotiv devi markalar arasında yer alan Skoda dikkatleri üzerine çeken bir gelişmeye imza attı. Şirketin Türkiye distribütörü olarak hizmet veren Yüce Auto, tüm çalışanlara tam 25 maaş ikramiye verdiği açıklandı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı olay, iş dünyasının gündemine oturdu.

"BİZ ONLAR SAYESİNDE VARIZ"

Konu hakkında açıklama yapan Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, "Biz onlar sayesinde varız" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazeteci Emre Özpeynirci, "Yok böyle işveren; tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye! Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye vermiş. tgrthaber'in aktardığı habere göre: Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, haberi doğrulurken ortağı Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkür etti" açıklamasında bulundu.

Çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Yüce, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" dedi. Yüce, pandemi döneminin en başından itibaren, "Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız" açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

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Yorumlar

Murat

Muhammedi ahlak sahibi olanlara mahsustur kardeş.

İbrahim Alkılıç

Demek binde bir dahi olsa vicdanlı patronlar çıkabiliyormuş. Her fırsatta zam yapıp vatandaşı kazıklamayı pek seven O büyük marketlerin patronları işçisine verdiği cüzi maaş dışında acaba bir kaç maaşlık ikramiye vermeyi düşünüyor mu? Gerçi hiç ümidim yok ama gene de sordum.
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