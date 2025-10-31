Otomotiv devinde kriz! Üretim durduruldu

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, küresel yarı iletken (çip) krizi nedeniyle Meksika’daki fabrikasında üretimi durdurdu.

Japon Nikkei gazetesinin haberine göre, şirket Salı günü itibarıyla üretim hatlarını tamamen kapattı.

Krizin merkezinde, otomotiv sektörüne elektronik bileşen sağlayan Hollanda merkezli Nexperia bulunuyor.

Ancak Nexperia’nın Çin bağlantılı faaliyetleri, ABD’nin teknoloji ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalarla çakışınca, tedarik zincirinde büyük bir sarsıntı yaşandı.

Bu durum, Honda’nın Meksika tesisinde kullanılan motor kontrol üniteleri ve elektronik sistemlerdeki çiplerintedarikini neredeyse imkânsız hale getirdi.

ABD Pazarı Tehlikede: Civic, HR-V ve CR-V Üretimi Etkilendi

Meksika’daki fabrika, Honda’nın Kuzey Amerika pazarına yönelik en stratejik üretim merkezi olarak biliniyor.

Burada üretilen Civic, HR-V ve CR-V modelleri, büyük oranda ABD’ye ihraç ediliyor.

Üretimin durması, bu popüler modellerin tedarik zincirinde geçici kesintilere yol açabilir.

Analistler, özellikle ABD bayilerinde araç stoklarının kısa sürede azalabileceği uyarısında bulunuyor.

Şirket yetkilileri ise “Durumu yakından izliyoruz, alternatif tedarik kaynakları üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ancak üretimin yeniden ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz paylaşılmadı.

Küresel Çip Gerilimi Otomotiv Sektörünü Sarsıyor

Nexperia krizi, ABD–Çin teknoloji savaşının otomotiv endüstrisine bir kez daha yansıması olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, yarı iletken tedarikinde yaşanan bu son dalga, yalnızca Honda’yı değil, küresel otomotiv devlerini deetkileyebilir.

Honda’nın Meksika’daki üretim duruşu, çip kriziyle birlikte tedarik güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sektör kaynakları, bu tür kesintilerin önümüzdeki aylarda yeni fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.