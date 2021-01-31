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Otomotiv Otomobilleri artık robot satacak
Otomotiv

Otomobilleri artık robot satacak

Hyundai, teknoloji yatırımlarına hızla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:55:00 -
Otomobilleri artık robot satacak

Geçtiğimiz ay Boston Dynamics’i bünyesine katan Hyundai, bu kez de yapay zekaya sahip insansı bir robot üretti. Hassas dil ve yüz tanıma özellikleri olan DAL-e ismi verilen robot, hareket kabiliyetini zekasıyla birleştirerek oldukça önemli görevlerde kullanılacak. Son derece gelişmiş bir müşteri hizmetleri robotu olan DAL-e, insanlarla bağımsız olarak tek başına iletişim kurabiliyor. Android alt yapısı kullanan DAL-e’nin pilot operasyonuna Seul’deki bir yetkili satıcısında başlayan Hyundai, daha sonra diğer showroomlarda da bu robottan faydalanacak.

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