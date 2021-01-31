Otomobilleri artık robot satacak
Hyundai, teknoloji yatırımlarına hızla devam ediyor.
Geçtiğimiz ay Boston Dynamics’i bünyesine katan Hyundai, bu kez de yapay zekaya sahip insansı bir robot üretti. Hassas dil ve yüz tanıma özellikleri olan DAL-e ismi verilen robot, hareket kabiliyetini zekasıyla birleştirerek oldukça önemli görevlerde kullanılacak. Son derece gelişmiş bir müşteri hizmetleri robotu olan DAL-e, insanlarla bağımsız olarak tek başına iletişim kurabiliyor. Android alt yapısı kullanan DAL-e’nin pilot operasyonuna Seul’deki bir yetkili satıcısında başlayan Hyundai, daha sonra diğer showroomlarda da bu robottan faydalanacak.