Otomobillere ne kadar zam gelecek?

Türkiye'de son 10 yılda ikinci el araçlardaki fiyat değişiminin yaklaşık yüzde 600 olduğu belirtildi. Sıfır araçlarda ise bu oranın ortalama yüzde 450 seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Tlep artışıyla birlikte araç fiyatlarının daha da yukarı gideceğini ifade eden uzmanlar, yıl sonuna kadar sıfır araçlarda fiyat artışını yüzde 12 olarak öngördüklerini, ikinci elde mart başına kadar ise yüzde 25 zam beklediklerini aktardı.