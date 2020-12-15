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Aktüel Otomobillerden panel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Aktüel

Otomobillerden panel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:49:27 -
Otomobillerden panel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da lüks otomobillerin kontrol panellerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim-27 Kasım arasında kentte meydana gelen otomobillerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 5 şüpheliyi Arnavutköy'de bir araçtan hırsızlık yapmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kentte 23 lüks otomobilden kontrol paneli, plaka, ön panel çıtaları, ön konsol, navigasyon cihazı ve joy-stick çaldıkları tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin araçla olay yerine geldikleri, park halindeki lüks otomobilin camını kırarak kontrol panelini çaldıkları ve ardından olay yerinden ayrıldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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