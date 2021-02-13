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Aktüel Otomobille tır çarpıştı: Yaralılar var
Aktüel

Otomobille tır çarpıştı: Yaralılar var

Aksaray'da otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 19:52:00 -
Otomobille tır çarpıştı: Yaralılar var

Aksaray'da otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Seyfi Atmaca (54) idaresindeki 06 DS 1085 plakalı tır ile Ülfiye Akdemir'in (41) kullandığı 68 HU 379 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Akdemir ile otomobildeki Damla Akay (25), Tuğba Altındal (35), Fadime Sürücü (42) ve Gülten Acar (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Akdemir ve arkadaşlarının iş çıkışı eve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

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