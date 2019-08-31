0553 313 94 23

Otomobille elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:39
Otomobille elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulundan Leblebiciler Sitesi istikametine seyir halinde olan Umut S. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, cadde üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Furkan A. (19) idaresindeki 35 DA 9556 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklette bulunan sürücü Umut S. ile otomobil sürücüsü Furkan A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan ilginç 'Su-57' tepkisi!
    1. NATO'dan ilginç 'Su-57' tepkisi!
    2. Maçın ardından
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Kütahya’da Fener Alayı Coşkusu
    5. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ağır yaralı
    6. Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması:..
    7. Otomobille elektrikli bisiklet kafa..
    8. Kocaeli’de marketten 40 bin TL’lik..
    9. Isparta’da coşkulu 30 Ağustos gecesi
    10. Çeşme’de Fener Alayında Meşaleler..
    11. Erol Bedir: "Galatasaray yenilseydi,..
    12. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    13. Askerler söyledi vatandaşlar dinledi
    14. Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları..
    15. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    16. Antalya'da tur otobüsünün şarampole..
    17. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    18. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    19. Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı..
    20. İrem Derici konseri sonunda havai..
    21. Kartepe’de Bayram coşkusu
    22. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    23. Hikmet Karaman: "Hakem özellikle..
    24. Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı..
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2019
    26. Artvin’de dere taşkını kameralara..
    27. Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
    28. Avşa Adası’nda otluk alanda yangın
    29. Küçükçekmece’de Zafer Bayramı..
    30. Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha!
    Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...
    Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası